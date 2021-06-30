Tuğba Özerk evlendi! Nikahtan sonraki ilk paylaşım...

Şarkıcı Tuğba Özerk 1.5 yıldır Instagram'daki aşk dolu pozları ile düşman çatlatıyordu. Yakın zamanda yaptığı paylaşımla ise pandemi döneminde dünya evine girdiğini bildirmiş oldu. Bebek'te bulunan bir yalı dairesinde sessiz sedasız nikah masasına oturan Tuğba Özerk bu mutlu gününden çekilmiş bir fotoğraf karesini takipçileri ile paylaştı.

Özerk'in sade bir nikah töreni ile evlenmek istediği ve bunun için de duyulmasını istemediği bildirildi. Ünlü şarkıcının nikah şahitliğini menajeri Kemal Arslan yaparken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.

Tuğba Özerk tasarımı Tuğba Yavuz'a ait iki farklı gelinlik giydi. Bu mutlu dakikalara ait utlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Evliliğe adım attıktan sonra çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özerk, balayı sorusuna, "Konserlerim başlıyor. Çeşme'ye gideceğiz ardından da Paris'te balayı yapacağız." dedi. Yaklaşık bir yıldır Alaçatı'da ikamet eden ve sevgilisi ile birlikte yaşayan Tuğba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Ünlü şarkıcı kameralara "İnşallah bir kız çocuğumuz olur." diye açıklamada bulunmuştu.