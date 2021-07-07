Tuğçe Aras'ın yüzünü tüfekle ateş ederek tanınmaz hale getirmişti | Genç kızın tek bir isteği var

İzmir'de meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Tuğçe Aras'ın arkadaş ortamında Akif Aras isimli kendinden yaşça büyük biriyle tanıştı. Kısa zamanda sevgili olan ikili tartışmalar yaşamaya başladı. Genç kızın ayrılık isteği üzerine Akif Aras, Tuğçe Aras'ın hayatını zindana çevirdi. Tuğçe'yi av tüfeğiyle başından vurup sonra hastaneye götürdü. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi.

15 AMELİYAT GEÇİRDİ

3 yıl içerisinde tam 15 ameliyata giren geç kız ağır psikolojik depresyonlar da geçirdi. Tuğçe Aras'ın sağ gözünün yerine protez göz takıldı, koku alma duyusunu kaybetti. Bunları Tuğçe'nin başına getiren Akif Aras ise 45 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldı. Tehditlerine devam eden Akif Aras "Bunu yaptığım daha hiçbir şey, sana yaptığımın daha fazlasını ailene yaparım" diyerek genç kızı korkuttu ve zorla evlendi.

DAYANAMAYIP AVUKATA GİTTİ

Tuğçe Aras her gün yaşadığı psikolojik ve fizyolojik şiddete dayanamayarak avukata gitti. Üç yıl süren hukuk mücadelesi sonrası avukat Sibel Önder, müvekkili Tuğçe Aras'ı bu hale getiren koca Akif Aras'ın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüsten ceza aldığını ancak vurduktan sonra yaralı olarak hastaneye götürüp bıraktığı için 3 ay 6 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

"TEK İSTEĞİM BOŞANMAK"

Yüzünü tanınmayacak hale getiren, gözünü ve koku alma duygusunu kaybetmesine neden olan Akif Aras tarafından uğradığı şiddeti "İlk anda korkudan olayın kaza olduğunu söyledim. Çünkü beni tehdit etti. Sonra da tehditlerinden dolayı evlendim." açıklamasını yaptı.

Genç kız, mahkemeye tutuksuz sanık olarak gelen Akif Aras'ın jandarmalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından: "Şimdi tek isteğim bu kişiden boşanmak" dedi.