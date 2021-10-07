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Tuğçe Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyor. “Sosyal medyada filtre bağımlısı oldum” diyerek görüntüsünün estetikten ziyade filtreden kaynaklandığını ifade eden Tuğçe Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde...

Tuğçe Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle ün kazanan Tuğçe Özbudak, en son yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti. Katıldığı sabah programında dudağında 4 tüp estetik dolgu olduğunu söyleyen Özbudak, izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Tuğçe Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da doğan Tuğçe Özbudak Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolü ile tanınırlık kazandı. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Özbudak, oyunculuğa  ‘Aloya’ adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

Tuğba Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı.

Tuğba Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde düğünlerini yapan Tuğçe Özbudak ikinci kez gelinlik giymiş oldu.

Tuğba Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

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