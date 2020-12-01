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  3. Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Tolga Bayar ve Tuğçe Tayfur yasak aşkında şok eden bir gelişme yaşandı. Evli bir adamla aşk yaşayan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur birlikteliğini inkar ettiği Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı.

Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Evli bir adamla aşk yaşayan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur birlikte olduğunu yalanladığı Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı.

Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un evli iş adamının yuvasını yıktığı iddiaları bir dönem magazin gündeminde büyük ses getirmişti.

Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Tuğçe Tayfur, Bayar’la sadece arkadaş olduklarını söylese de Bayar’ın boşanma sürecinde olduğu eşi Ebru Bayar, iddiaların doğru olduğunu öne sürmüş ve “Yuvamı Tuğçe Tayfur yıktı” demişti.

Tuğçe Tayfur evli sevgilisi Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı!

Tüm bu iddiaları yalanlayan çiftten bir süre sonra geri bir hamle geldi ve ikili yasak aşklarını gözler önüne serdi.

İMAM NİKAHI KIYDI!

Bununla da yetinmeyen Tuğçe Tayfur birlikte olduğunu yalanladığı Tolga Bayar ile imam nikahı kıydı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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