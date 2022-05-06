Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor- Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Tuzlaspor- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'nun yanına gitmek için yola çıktı! İşte Süleyman Soylu ve Özdağ arasında anbean yaşanan gelişmeler...Spor Toto 1.Lig: Balıkesirspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Denizlispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'e yapılan şampanyalı doğum günü sürprizi eleştirildi! "Ramazan biter bitmez coştunuz"Ünlü hukukçu hayatını kaybettiPınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e dört yıl dört ay hapis istemi!'Yoksun' şarkısı dillere pelesenk olan Naz Ölçal'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Küçücük kızken şimdi güzeller güzeli genç kız olmuş!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

2. Sayfa programına konuk olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sevgilisi merak konusu oldu. Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuğu  Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur'un yaptığı açıklamaların ardından özel hayatı merak konusu oldu. Peki Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TUĞÇE TAYFUR'UN SEVGİLİSİ KİM? BURAK KALFA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burak Kalfa bilinen bir holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Burak Kalfa'nın Instagram kullanıcı adı 'burakkalfaofficial'dır.

BURAK KALFA İLE TUĞÇE TAYFUR EVLENİYOR MU?

Ferdi Tayfur'un, Necla Nazır ile evliliğinden doğan kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bir süre önce basın mensupları tarafından görüntülenince arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa magazin programında o dönem arkadaş oldukları sebebiyle sorulan soruya öyle yanıt verdiklerini belirtti.

Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT