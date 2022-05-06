TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuğu Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur'un yaptığı açıklamaların ardından özel hayatı merak konusu oldu. Peki Tuğçe Tayfur'un sevgilisi kim? Burak Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TUĞÇE TAYFUR'UN SEVGİLİSİ KİM? BURAK KALFA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burak Kalfa bilinen bir holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Burak Kalfa'nın Instagram kullanıcı adı 'burakkalfaofficial'dır.

BURAK KALFA İLE TUĞÇE TAYFUR EVLENİYOR MU?

Ferdi Tayfur'un, Necla Nazır ile evliliğinden doğan kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bir süre önce basın mensupları tarafından görüntülenince arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa magazin programında o dönem arkadaş oldukları sebebiyle sorulan soruya öyle yanıt verdiklerini belirtti.