Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince anlaşmazlık yaşayarak karakolluk oldu. Bunun üzerine Tuğçe Vargın'ın kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Peki Tuğçe Vargın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Babası kim? İşte detaylar...

TUĞÇE VARGIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? BABASI KİM?

Yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık nedeniyle Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince olanlar oldu. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurduğu iddiaları ortaya atıldı.