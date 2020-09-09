Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğu açıklandı. Bu kapsamda Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KİMDİR?

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı. Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.

MSB'den Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

NEDEN ÖLDÜ?

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.