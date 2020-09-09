Güneydoğu Anadolu hububat ve bakliyat ihracatındaki şampiyonluğunu koruyorAli Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı!Rusya Ermenistan'ı silahlandırıyorMuğla'da kaza: 2 ölüTuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?Diyarbakır’da narko - terörizm operasyonuKorona mücadelesinde çocukların sağlığına dikkatŞarkıcı Hatice evlilik teklifi aldığın açıkladı!1 eylülde okulları açan Rusya'da vaka alarmı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü? soruları İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan ve şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğu açıklandı. Bu kapsamda Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN KİMDİR? 

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan Ağustos 2019’da İstanbul Bağcılar’daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı. Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.

MSB'den Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olmasına ilişkin yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

NEDEN ÖLDÜ? 

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT