TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı amacı ve faaliyetleri neler? TÜGVA kimin?
İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfı olan Türkiye Gençlik Vakfı ya da kısa adıyla TÜGVA, öğrencilere sunduğu yurt, burs, yurtdışında öğrenim görme gibi imkanlarla sıklıkla gündeme geliyor. Peki TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı faaliyetleri neler? TÜGVA kimin? Detaylar haberimizde...
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun deyişiyle Gençliğin başıboş geçeceğini dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde “genç” tanımını değiştirmek adına yola çıktığını belirten Türkiye Gençlik Vakfı, son günlerde özellikle projeleriyle sıklıkla adından söz ettiriyor. Peki TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı faaliyetleri neler? TÜGVA kimin? İşte detaylar...
TÜGVA NEDİR?
Genel merkez binasında, çalışma ofisleri, spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kıraathanesi' bulunan vakıf, "kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmeyi amaç edindiğini" söylüyor.
340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak anılıyor.
Vakıf, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediğini, 480 bin 356 kişiye ulaştığını, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.
"Özçekim" adlı dergi, TÜGVA tarafından çıkarılıyor.
Vakfın 'Çizimlerle 40 Hadis', 'Beytülmakdis Gençliği', 'Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı' ve 'Genç Diplomat Akademisi' gibi projeleri bulunuyor.
MİSYONU
Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak.
VİZYONU
Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak.
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI AMACI VE FAALİYETLERİ NELER?
- Gençlik Söyleşileri: Vakıf merkezimizde Pazartesi
- akşamları, kariyer ve ilim sahibi konukların katılımıyla, bugüne kadar 32 adet söyleşi gerçekleştirildi. Sohbet sonunda ödüllü interaktif bilgi yarışması düzenlenerek gençlerin katılımcıları dikkatle dinlemeleri sağlanmaktadır.
- Demli Muhabbet: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
- tarafından Salı günleri gündüz saatlerinde ev
- hanımları için sohbet programları gerçekleştirilmektedir.
- Hanımlar Filmhane: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından hanımlara yönelik Salı akşamları
- sinema gecesi düzenlenmektedir. Bu zamana
- kadar 12 adet sinema filmi izletildi.
- İslam’a Bakış Sohbetleri: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
- tarafından gündüz çalışan hanımlara yönelik Çarşamba
- akşamları ikramlı İslam’a Bakış Sohbetleri düzenlenmektedir. Bugüne kadar 15 adet program düzenlendi.
- Halı Saha Maçları: Çalışan gençliğe yönelik Çarşamba
- akşamları kaynaşma ve vakıf tanıtımı amacıyla halı saha
- maçları gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 12 adet maç
- yapılmıştır.
- Dostça Muhabbet: Ortaokul öğrencilerine yönelik Perşembe akşamları sohbet ve söyleşi düzenleniyor. Bugüne
- kadar 18 adet program düzenlenmektedir.
- Nebevi Yolunda Salihler Bahçesi: Teşkilat üyeleri başta
- olmak üzere çalışan gençliğe yönelik Perşembe akşamları
- “Nebevi Yolunda Salihler Bahçesi” programları düzenlenmektedir. Bugüne kadar 13 adet program düzenlendi.
- Osmanlıca Kursları: Eğitim Koordinatörlüğü tarafından
- vakıf merkezimizde HEM’e bağlı Osmanlıca Kursu düzenlendi. Kursiyerlere sertifika verildi.
- Erkekler Filmhane: Cuma akşamları başta lise gençliği
- olmak üzere Bulancak gençliğine yönelik Sinema geceleri
- düzenlenmektedir. Bugüne kadar 12 adet sinema filmi
- izletildi.
- Lise Günlüğü : Cumartesi günleri Lise öğrencilerine yönelik PES, Masa Tenisi, satranç, mangala vb içerikli ödüllü
- turnuvalar düzenlenmektedir. Bugüne kadar onlarca genç
- kardeşimiz ödül aldı.
- Aksiyon Genç: Pazar günleri ortaokul öğrencilerine yönelik Kur’an-ı Kerim, Ezber ve Okul derslerine yardım amaçlı
- gün boyu sürecek ikramlı etkinlikler düzenlenmektedir.
- Kış Okulu: Yarıyıl tatilinde 50’ye yakın ortaokul öğrencisine yönelik “Aksiyon Genç” etkinliğinin genişletilmiş programı uygulandı. Öğrenciler eğlence merkezlerine götürülerek keyifli bir tatil dönemi geçirmeleri sağlandı.
- KIYAM’ET Sabah Namazı Buluşması: Teşkilat üyeleri ve
- gençlerimizle haftada bir gün Cuma ya da Cumartesi Sabahları Sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilmektedir.
- "Bana Kudüs’ü Anlat” Kompozisyon Yarışması: Lise
- öğrencilerine yönelik Bulancak’ta okuyan lise öğrencileri için Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Bisiklet ödüllü
- Kudüs Kompozisyon yarışması başlatıldı.
- Samsun Gezisi / Konferansı: TÜGVA Samsun tarafından düzenlenen Kudüs konulu Grup Yürüyüş ve
- Adem Özköse Konferans programına Bulancak’tan
- 50 genç katıldı.
- “Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum” Çalışması: Şubat ayı içerisinde Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçmeli olarak sunulan “Temel Dini Bilgiler,
- Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (SAV)’in Hayatı”
- derslerinin öğrenciler tarafından seçilmesini teşvik
- etmek.
- Faiz Afişi Çalışması: Çalışan Gençlik Koordinatörlüğümüz faiz konusunda esnafa “Faize Bulaşma, Rabbine Savaş Açma” konulu afiş dağıttı.
- Tatlı İkramları: Bazı kandil ve dini gecelerde camii
- önlerinde Tatlı ikramı yapılmaktadır.
- Kitap Tahlili Çalışması: TÜGVA Genel Merkezi tarafından tavsiye edilen kitaplar, aylık okunarak tahlil
- ve istişare edilmektedir.
- Lise Hanım Teşkilatı Buluşmaları : Lise Koordinatörlüğü Hanım Teşkilatımız tarafından belirli aralıklarla
- liseli hanım öğrencilerle vakıf merkezimizde buluşuluyor.
- Sarıkamış Vefa Yürüyüşü : Ocak ayında, Liseli öğrencilerimizin katılımı ile Ocak ayında Kars ile Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anma etkinliğine
- katıldık.
- Konferanslar :
- Şubat ayında, Filistin’li Doç. Dr. Nevvaf
- Takruri’nin katılımı ile Tarihte ve Günümüzde Kudüs konulu konferans gerçekleştirdik.
- Şubat ayında, Dünya Hafıza Şampiyonu
- Yunus Emre Karahan tarafından “Hafıza
- Kullanma Teknikleri” konulu konferans
- gerçekleştirildi.
- Mayıs ayında, Ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından “Dün bugünü
- hazırladı, bugün yarını hazırlayacak” konulu konferans gerçekleştirildi
- Aile içi İletişim Seminerleri : Şubat ve Mart
- aylarında Sosyolog ve Aile Danışmanımız
- Melike Uzuntaş’ın rehberliğinde 7 hafta süren hanımlara yönelik Kişisel Gelişim ve Aile
- Akademisi programı gerçekleştirildi. Hafta
- da iki gün yapılan eğitimlere 20’den fazla
- genç hanım katıldı.
- Okul ve Meydanlarda Stand Çalışmaları :
- Lise Koordinatörlüğümüz tarafından ilçemizde bazı okul ve meydanlarda üye kayıt çalışması yapılarak vakfın tanıtımı sağlandı.
- Ev Kazaları Semineri : İş Güvenliği ve Uzmanı Yasemin Gür tarafından hanımlara yönelik vakfımızda Ev Kazaları konulu seminer
- gerçekleştirildi.
- Bursa-İstanbul Gezisi : Lise Koordinatörlüğü
- tarafından Bulancak’ta temsilciliğimizin bulunduğu lise öğrencilerinin katılımıyla Sultan
- Abdulhamid Han’ın vefatının 100. yılında
- Bursa ve İstanbul’da Ertuğrul Gazi, Orhan
- Gazi, Sultan Abdulhamid Han, Turgut Özal
- ve Erbakan Hoca’nın kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.
- Yayla Gezileri : Nisan ayında, hanımlara ve gençlere yönelik geziler gerçekleştirildi. Hanımlar Trabzon Uzungöl
- ve merkez’de, erkekler ise Paşakonağı Yaylasında keyifli
- bir gün geçirdi.
- Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması : Türkiye Gençlik Vakfı
- Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde Ortaokul
- öğrencilerine yönelik düzenlene Çizimlerle Kırk Hadis konulu resim yarışması resimleri okullardan toplanarak genel merkeze iletildi.
- Drone Okulu : Nisan ayında Lise öğrencilerine yönelik
- vakıf merkezimizde iki hafta süren Drone uçurma eğitimi
- verildi. Öğrencilerimizin yoğun ilgisini çeken eğitimler
- devam edecek.
- Ortaokul Yaz Okulu : Ortaokul Koordinatörlüğümüz tarafından ortaokul öğrencilerimize yönelik yaz tatilinde yapılacak ve 6 hafta sürecek yaz okulu çalışması planlamaları
- başladı.
- Mukabele Programları : Ramazan ayı boyunca Kadın ve
- Aile Koordinatörlüğü tarafından hanımlara yönelik vakfı
- merkezinde mukabele programları gerçekleştiriliyor.
- Teravih Buluşmaları : Ramazan ayı boyunca vakıf merkezimizde her akşam Teravih namazı buluşması yapılarak
- katılımcı gençlere çay ve dondurma ikramı yapılıyor.
- Ev ve Aile Ziyaretleri : Kadın ve Aile Koordinatörlüğü üyesi hanımlar tarafından Bulancak merkezde bulunan mahallelerde aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Yapılan ziyaretlerde vakfımızın çalışmaları anlatılarak davet ediliyor.
- İftar Programları : Ramazan ayında her bir koordinatörlüğümüz kendi alanında vakıf merkezimiz de iftar programları düzenleniyor. Yıl boyunca etkinliklere katılan gençlerimiz iftar programlarına davet ediliyor.
- Basın Açıklamaları: Ulusal ve uluslararası olaylarda mili
- bilinç ve şuurun kazanılması ve haykırılması amacıyla ihtiyaç duyulan konularda basın açıklamaları yapılmaktadır.
- Ziyaretler : Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte
- belirli aralıklara vakfımızı tanıtım, program daveti ve
- önemli gün ziyaretleri olmak üzere ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Ortak çalışma alanlarında ortak proje üretim çalışmaları gerçekleştiriyoruz.
- Yönetim Kurulu Toplantıları: Teşkilat üyelerimiz
- tarafından, ana kademe (10 kişi) haftada bir gün,
- birim sorumlusu (25 kişi) ayda bir gün düzenli istişare ve planlama toplantısı gerçekleştirilmektedir.
TÜGVA KİMİN?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfın yüksek istişare kurulunda yer alması, ve il temsilciliği açılışlarının bizzat kendisi tarafından yapılması vakfın medyada Bilal Erdoğan'la anılmasına sebep olmuştur.
Günümüzde TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dur.
Vakfın Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda dinî programlar düzenlemesi, İzmir Atatürk Lisesi'nin vakfa tahsis edilmesi, İzmit'te TÜGVA'ya yüksek bedelli bir yerin 120 liraya kiralanması medyada gündem olmuştur.
PROJELERİ
Medya İletişim Okulu
Genç Yönetici Okulu
Kitap Kurdu Yarışması
Türkiye Fikir Kongresi
Genç Diplomat Akademisi
Genç Türkiye Kongresi