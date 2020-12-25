TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı amacı ve faaliyetleri neler? TÜGVA kimin?

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun deyişiyle Gençliğin başıboş geçeceğini dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde “genç” tanımını değiştirmek adına yola çıktığını belirten Türkiye Gençlik Vakfı, son günlerde özellikle projeleriyle sıklıkla adından söz ettiriyor. Peki TÜGVA nedir? Türkiye Gençlik Vakfı faaliyetleri neler? TÜGVA kimin? İşte detaylar...

TÜGVA NEDİR?

Genel merkez binasında, çalışma ofisleri, spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kıraathanesi' bulunan vakıf, "kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmeyi amaç edindiğini" söylüyor.

340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak anılıyor.

Vakıf, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediğini, 480 bin 356 kişiye ulaştığını, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.

"Özçekim" adlı dergi, TÜGVA tarafından çıkarılıyor.

Vakfın 'Çizimlerle 40 Hadis', 'Beytülmakdis Gençliği', 'Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı' ve 'Genç Diplomat Akademisi' gibi projeleri bulunuyor.

MİSYONU

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak.

VİZYONU

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI AMACI VE FAALİYETLERİ NELER?

Gençlik Söyleşileri: Vakıf merkezimizde Pazartesi

akşamları, kariyer ve ilim sahibi konukların katılımıyla, bugüne kadar 32 adet söyleşi gerçekleştirildi. Sohbet sonunda ödüllü interaktif bilgi yarışması düzenlenerek gençlerin katılımcıları dikkatle dinlemeleri sağlanmaktadır.

Demli Muhabbet: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü

tarafından Salı günleri gündüz saatlerinde ev

hanımları için sohbet programları gerçekleştirilmektedir.

Hanımlar Filmhane: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından hanımlara yönelik Salı akşamları

sinema gecesi düzenlenmektedir. Bu zamana

kadar 12 adet sinema filmi izletildi.

İslam’a Bakış Sohbetleri: Kadın ve Aile Koordinatörlüğü

tarafından gündüz çalışan hanımlara yönelik Çarşamba

akşamları ikramlı İslam’a Bakış Sohbetleri düzenlenmektedir. Bugüne kadar 15 adet program düzenlendi.

Halı Saha Maçları: Çalışan gençliğe yönelik Çarşamba

akşamları kaynaşma ve vakıf tanıtımı amacıyla halı saha

maçları gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 12 adet maç

yapılmıştır.

Dostça Muhabbet: Ortaokul öğrencilerine yönelik Perşembe akşamları sohbet ve söyleşi düzenleniyor. Bugüne

kadar 18 adet program düzenlenmektedir.

Nebevi Yolunda Salihler Bahçesi: Teşkilat üyeleri başta

olmak üzere çalışan gençliğe yönelik Perşembe akşamları

“Nebevi Yolunda Salihler Bahçesi” programları düzenlenmektedir. Bugüne kadar 13 adet program düzenlendi.

Osmanlıca Kursları: Eğitim Koordinatörlüğü tarafından

vakıf merkezimizde HEM’e bağlı Osmanlıca Kursu düzenlendi. Kursiyerlere sertifika verildi.

Erkekler Filmhane: Cuma akşamları başta lise gençliği

olmak üzere Bulancak gençliğine yönelik Sinema geceleri

düzenlenmektedir. Bugüne kadar 12 adet sinema filmi

izletildi.

Lise Günlüğü : Cumartesi günleri Lise öğrencilerine yönelik PES, Masa Tenisi, satranç, mangala vb içerikli ödüllü

turnuvalar düzenlenmektedir. Bugüne kadar onlarca genç

kardeşimiz ödül aldı.

Aksiyon Genç: Pazar günleri ortaokul öğrencilerine yönelik Kur’an-ı Kerim, Ezber ve Okul derslerine yardım amaçlı

gün boyu sürecek ikramlı etkinlikler düzenlenmektedir.

Kış Okulu: Yarıyıl tatilinde 50’ye yakın ortaokul öğrencisine yönelik “Aksiyon Genç” etkinliğinin genişletilmiş programı uygulandı. Öğrenciler eğlence merkezlerine götürülerek keyifli bir tatil dönemi geçirmeleri sağlandı.

KIYAM’ET Sabah Namazı Buluşması: Teşkilat üyeleri ve

gençlerimizle haftada bir gün Cuma ya da Cumartesi Sabahları Sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilmektedir.

"Bana Kudüs’ü Anlat” Kompozisyon Yarışması: Lise

öğrencilerine yönelik Bulancak’ta okuyan lise öğrencileri için Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Bisiklet ödüllü

Kudüs Kompozisyon yarışması başlatıldı.

Samsun Gezisi / Konferansı: TÜGVA Samsun tarafından düzenlenen Kudüs konulu Grup Yürüyüş ve

Adem Özköse Konferans programına Bulancak’tan

50 genç katıldı.

“Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum” Çalışması: Şubat ayı içerisinde Ortaokul ve Lise öğrencilerine seçmeli olarak sunulan “Temel Dini Bilgiler,

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (SAV)’in Hayatı”

derslerinin öğrenciler tarafından seçilmesini teşvik

etmek.

Faiz Afişi Çalışması: Çalışan Gençlik Koordinatörlüğümüz faiz konusunda esnafa “Faize Bulaşma, Rabbine Savaş Açma” konulu afiş dağıttı.

Tatlı İkramları: Bazı kandil ve dini gecelerde camii

önlerinde Tatlı ikramı yapılmaktadır.

Kitap Tahlili Çalışması: TÜGVA Genel Merkezi tarafından tavsiye edilen kitaplar, aylık okunarak tahlil

ve istişare edilmektedir.

Lise Hanım Teşkilatı Buluşmaları : Lise Koordinatörlüğü Hanım Teşkilatımız tarafından belirli aralıklarla

liseli hanım öğrencilerle vakıf merkezimizde buluşuluyor.

Sarıkamış Vefa Yürüyüşü : Ocak ayında, Liseli öğrencilerimizin katılımı ile Ocak ayında Kars ile Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Şehitleri anma etkinliğine

katıldık.

Konferanslar :

Şubat ayında, Filistin’li Doç. Dr. Nevvaf

Takruri’nin katılımı ile Tarihte ve Günümüzde Kudüs konulu konferans gerçekleştirdik.

Şubat ayında, Dünya Hafıza Şampiyonu

Yunus Emre Karahan tarafından “Hafıza

Kullanma Teknikleri” konulu konferans

gerçekleştirildi.

Mayıs ayında, Ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından “Dün bugünü

hazırladı, bugün yarını hazırlayacak” konulu konferans gerçekleştirildi

Aile içi İletişim Seminerleri : Şubat ve Mart

aylarında Sosyolog ve Aile Danışmanımız

Melike Uzuntaş’ın rehberliğinde 7 hafta süren hanımlara yönelik Kişisel Gelişim ve Aile

Akademisi programı gerçekleştirildi. Hafta

da iki gün yapılan eğitimlere 20’den fazla

genç hanım katıldı.

Okul ve Meydanlarda Stand Çalışmaları :

Lise Koordinatörlüğümüz tarafından ilçemizde bazı okul ve meydanlarda üye kayıt çalışması yapılarak vakfın tanıtımı sağlandı.

Ev Kazaları Semineri : İş Güvenliği ve Uzmanı Yasemin Gür tarafından hanımlara yönelik vakfımızda Ev Kazaları konulu seminer

gerçekleştirildi.

Bursa-İstanbul Gezisi : Lise Koordinatörlüğü

tarafından Bulancak’ta temsilciliğimizin bulunduğu lise öğrencilerinin katılımıyla Sultan

Abdulhamid Han’ın vefatının 100. yılında

Bursa ve İstanbul’da Ertuğrul Gazi, Orhan

Gazi, Sultan Abdulhamid Han, Turgut Özal

ve Erbakan Hoca’nın kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Yayla Gezileri : Nisan ayında, hanımlara ve gençlere yönelik geziler gerçekleştirildi. Hanımlar Trabzon Uzungöl

ve merkez’de, erkekler ise Paşakonağı Yaylasında keyifli

bir gün geçirdi.

Çizimlerle Kırk Hadis Yarışması : Türkiye Gençlik Vakfı

Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde Ortaokul

öğrencilerine yönelik düzenlene Çizimlerle Kırk Hadis konulu resim yarışması resimleri okullardan toplanarak genel merkeze iletildi.

Drone Okulu : Nisan ayında Lise öğrencilerine yönelik

vakıf merkezimizde iki hafta süren Drone uçurma eğitimi

verildi. Öğrencilerimizin yoğun ilgisini çeken eğitimler

devam edecek.

Ortaokul Yaz Okulu : Ortaokul Koordinatörlüğümüz tarafından ortaokul öğrencilerimize yönelik yaz tatilinde yapılacak ve 6 hafta sürecek yaz okulu çalışması planlamaları

başladı.

Mukabele Programları : Ramazan ayı boyunca Kadın ve

Aile Koordinatörlüğü tarafından hanımlara yönelik vakfı

merkezinde mukabele programları gerçekleştiriliyor.

Teravih Buluşmaları : Ramazan ayı boyunca vakıf merkezimizde her akşam Teravih namazı buluşması yapılarak

katılımcı gençlere çay ve dondurma ikramı yapılıyor.

Ev ve Aile Ziyaretleri : Kadın ve Aile Koordinatörlüğü üyesi hanımlar tarafından Bulancak merkezde bulunan mahallelerde aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Yapılan ziyaretlerde vakfımızın çalışmaları anlatılarak davet ediliyor.

İftar Programları : Ramazan ayında her bir koordinatörlüğümüz kendi alanında vakıf merkezimiz de iftar programları düzenleniyor. Yıl boyunca etkinliklere katılan gençlerimiz iftar programlarına davet ediliyor.

Basın Açıklamaları: Ulusal ve uluslararası olaylarda mili

bilinç ve şuurun kazanılması ve haykırılması amacıyla ihtiyaç duyulan konularda basın açıklamaları yapılmaktadır.

Ziyaretler : Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte

belirli aralıklara vakfımızı tanıtım, program daveti ve

önemli gün ziyaretleri olmak üzere ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Ortak çalışma alanlarında ortak proje üretim çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Teşkilat üyelerimiz

tarafından, ana kademe (10 kişi) haftada bir gün,

birim sorumlusu (25 kişi) ayda bir gün düzenli istişare ve planlama toplantısı gerçekleştirilmektedir.

TÜGVA KİMİN?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfın yüksek istişare kurulunda yer alması, ve il temsilciliği açılışlarının bizzat kendisi tarafından yapılması vakfın medyada Bilal Erdoğan'la anılmasına sebep olmuştur.

Günümüzde TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'dur.

Vakfın Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda dinî programlar düzenlemesi, İzmir Atatürk Lisesi'nin vakfa tahsis edilmesi, İzmit'te TÜGVA'ya yüksek bedelli bir yerin 120 liraya kiralanması medyada gündem olmuştur.

PROJELERİ

Medya İletişim Okulu

Genç Yönetici Okulu

Kitap Kurdu Yarışması

Türkiye Fikir Kongresi

Genç Diplomat Akademisi

Genç Türkiye Kongresi