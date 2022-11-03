TÜİK açıkladı: 2023 yılının yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergiler ve cezalar çok fena artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı için yeniden değerleme oranını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı yetkisini kullanmazsa harçlar ve vergiler yüzde 122.93 artacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında arttı.

Söz konusu artışla birlikte 2023 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranı da belirlenmiş oldu.

TÜİK açıkladı: 2023 yılının yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergiler ve cezalar çok fena artacak

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

Öte yandan söz konusu oran geçen yıl yüzde 36.2 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK açıkladı: 2023 yılının yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergiler ve cezalar çok fena artacak

TÜİK açıkladı: 2023 yılının yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergiler ve cezalar çok fena artacak

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