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TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonomi güven endeksine yönelik bilgiler paylaştı. Açıklanan verilere göre, ekonomi güven endeksi bir önceki aya göre azaldı.

TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken, Haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerine geriledi.

TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi azaldı!

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi azaldı!

TÜİK açıkladı! Ekonomi güven endeksi azaldı!

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