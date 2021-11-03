TUİK açıkladı! Enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı da belli oldu!

Kasım ayı için kira artış oranı, enflasyon verilerinin açıklamasının ardından netlik kazandı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞINDA TAVAN YÜZDE 17,09 OLDU

Böylelikle kira artışında tavan yüzde 17,09 olarak gerçekleşti. Buna göre 1000 liralık kiraya zam yapılması durumunda kira ücreti 1171 liraya, 2 bin liralık kiraya zam yapılması durumunda ise kira ücreti 2342 liraya yükselecek.