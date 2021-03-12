TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4; aylık ise yüzde 1 arttı!

Son dakika haberi... Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Ciro Endekslerini açıkladı. Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 40,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,7, ticaret ciro endeksi yüzde 33,2, hizmet ciro endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Ocak ayında aylık yüzde 2,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 0,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ SAĞLANDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.