TÜİK açıkladı! Türkiye'de en çok kazancı olan bölüm belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı resmi verilere göre, Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2021'de yüzde 71,1 olarak gerçekleştiği görüldü. Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi ise 13,6 ay olarak gerçekleşirken bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak belirtildi.

AYLIK KAZANCI EN YÜKSEK OLAN BÖLÜM BELLİ OLDU

Yayımlanan verilere göre, lisans mezunlarının da aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm belirlendi. Açıklamalara göre, sırasıyla pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği en çok kazandıran bölümler arasında yer aldı.

Ön lisans mezunlarının aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm, polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi olarak belirlendi.