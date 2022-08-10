TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre,15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI AZALDI

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 46 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN FAZLA ERKEKLERDE ARTTI

İşgücü haziranda bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

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