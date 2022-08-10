TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, işsizlik haziran ayında yüzde 10,3 oldu.

YAYINLAMA
Google News

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre,15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!

İŞSİZLİK ORANI AZALDI

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 46 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN FAZLA ERKEKLERDE ARTTI

İşgücü haziranda bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

İşsizlik maaşı alma koşulları 2022 | En yüksek, en düşük işsizlik maaşı ne kadar , kaç TL oldu?İşsizlik maaşı alma koşulları 2022 | En yüksek, en düşük işsizlik maaşı ne kadar , kaç TL oldu?

Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da etkiledi! İşsizlik maaşı ne kadar oldu?Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da etkiledi! İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Bakan Nebati, işsizlik oranını açıklayarak: "Olumlu yansımalar görmekteyiz"Bakan Nebati, işsizlik oranını açıklayarak: "Olumlu yansımalar görmekteyiz"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!
Araç sahiplerinin indirim sevinci kursağında kaldı! Akaryakıta zam yolda!
Döviz kurları güne düşüşle başladı! Dolar ve Euro'da ateş düştü! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları güne düşüşle başladı! Dolar ve Euro'da ateş düştü! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatlarında kritik an! Ons altının yükselmesi, gram ve çeyrek altını da etkiledi! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında kritik an! Ons altının yükselmesi, gram ve çeyrek altını da etkiledi! İşte güncel altın fiyatları
Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!
Akaryakıta üst üste indirim! Aracı olanlar fırsatı kaçırmayın! Motorin fiyatları aşağı çekildi!
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı
En çok izlenen yaz dizisi belli oldu! Zirvede yer alan, reytingleri alt üst etti!
En çok izlenen yaz dizisi belli oldu! Zirvede yer alan, reytingleri alt üst etti!
Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu
Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
SGK Başkanlığı'nda üst düzey değişim! SGK Başkanı Cevdet Ceylan görevden alındı! Yerine getirilen isim...
SGK Başkanlığı'nda üst düzey değişim! SGK Başkanı Cevdet Ceylan görevden alındı! Yerine getirilen isim...