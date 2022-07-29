TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Dış ticaret açığı yüzde 184,5 artarak 8 milyar 167 milyon doları buldu.

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TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

İHRACAT YÜZDE 20 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolara yükseldi.

TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

DIŞ TİCARET AÇIĞI 416 MİLYON DOLAR

Açıklanan istatistiklere göre enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Haziran ayında yüzde 15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan, 21 milyar 856 milyon dolara yükseldiği görüldü.

TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 98,1 OLDU

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 416 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 17,5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,1 oldu.

TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

AÇIK YÜZDE 184,5 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Haziran ayında yüzde 87,3 iken, 2022 Haziran ayında yüzde 74,1'e geriledi.

TÜİK duyurdu! Dış ticaret açığı arttı

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