TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE AZALIŞ

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

MAL VE HİZMET İHRACATI ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 büyüdü

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 arttı.

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