TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini bildirdi. Bu duruma göre, Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 97,8 iken, Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında yükselerek 100,1 artış gösterdi. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlar sebebiyle gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 2,7 ORANINDA AZALMA GÖSTERDİ

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında yüzde 2,1 oranında artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,8 oranında artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 79,5 değerini aldı.