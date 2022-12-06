TÜİK enflasyonuna göre asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim tek tek hesapladı! İşte en yüksek tahmin...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacak. Asgari ücrete gelecek zam oranı hakkında birbirinden farklı rakamlar bulunurken Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi üzerinden asgari ücreti hesapladı.

TÜİK'e göre enflasyon kasım ayında yüzde %2,88 arttı, yıllık bazda ise %84,39 oldu. Bu rakam üzerinden hesaplamalar yapan Vergi Uzmanı Muhammed Bayram enflasyon hesabı üzerinden asgari ücretin ne kadar olacağını canlı yayında açıkladı.

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"ASIL ÜCRET PAZARLIK MASASINDAN ÇIKIYOR"

Muhammed Bayram, enflasyonda baz etkisinden dolayı düşüş olduğunu ifade ederek, "Asgari ücrette tam olarak enflasyona göre bir belirleme yapılmıyor. Asıl ücret pazarlık masasından çıkıyor. Ama hükümet kanadından gelen 'Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamalarından dolayı enflasyona göre bir fiyat artışı olacağını duyuyoruz" dedi.

"YÜZDE 32'LİK FARK GÖRÜLÜYOR"

Asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldığını anımsatan Bayram, "Ancak o dönemde enflasyon yüzde 42 idi. Yani yüzde 12'lik asgari ücretin almadığı bir fark var. Yine kasım ayı enflasyonu yüzde 62. Bir önceki dönemdeki enflasyon yüzde 42 idi. Böylece almadığı 20 puanlık farkla beraber asgari ücretlinin yüzde 32'lik bir fark var. Geçen yılın kasım ayına göre enflasyon yüzde 84, aralık ayına göre yüzde 62. Aralık ayını baz almamız lazım. Bu açıklamalara göre, yani enflasyon farkını baz alacaksak en az yüzde 32'lik fark görülüyor" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağını hesaplayan Bayram şunları kaydetti: "Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için."