TÜİK, konut satışı istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 90,4 ORANINDA ARTTI

Türkiye genelinde 2020 Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,4 oranında artış göstererek 43 bin 329 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLAR YÜZDE 20,6 AZALDI

Diğer konut satışları 2020 Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 oranında azalarak 65 bin 341 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,5 oldu. Ankara 6 bin 408 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 954 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI 34 BİN 89 OLDU

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 34 bin 89 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 22,5 ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 407 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,6 oldu. Ankara 9 bin 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 23 konut satışı ile İzmir izledi.

OCAK- MART DÖNEMİNDE YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ VAR

Ocak-Mart döneminde 341 bin 38 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,0 oranında artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı yüzde 238,6 oranında artarak 129 299, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,0 oranında azalarak 211 bin 739 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 0,4 oranında azalarak 107 bin 432 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 57,2 oranında artarak 233 bin 606 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azalarak 3 bin 36 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2020'de ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.

EN ÇOK KONUT İRANLILARA SATILDI

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi.