TÜİK verileri yayınladı! İnşaat maliyetleri 2 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyetlerine ilişkin verileri yayınladı. Yayınlanan istatistiklere göre, inşaat maliyetlerinin haziran ayında 2 kat arttığı görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı haziran ayı inşaat maliyet verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı.

TÜİK verileri yayınladı! İnşaat maliyetleri 2 kat arttı

MALİYET ENDEKSİ ARTTI

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,79 arttı.

TÜİK verileri yayınladı! İnşaat maliyetleri 2 kat arttı

İŞÇİLİK ENDEKSİ YÜZDE 45,38 ARTTI

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 arttı.

TÜİK verileri yayınladı! İnşaat maliyetleri 2 kat arttı

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 151,73, işçilik endeksi yüzde 46,77 arttı.

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