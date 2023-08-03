26 yıl sonra bir ilk! TÜİK yıllık enflasyon oranını açıkladı! 47,8'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon yüzde 38,21'den yüzde 47,83 seviyesine çıktı.

26 yıl sonra temmuz ayında en yüksek enflasyon

Böylece, temmuz ayı enflasyon rekoru kırıldı. Temmuz ayında en yüksek enflasyon, 1997 yılında yüzde 6,2 ile kayıtlara geçmişti.

Böylelikle baz etkisiyle 8 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon, yeniden yükselişe geçti.

Son vergi artışları etkili oldu

Enflasyondaki yükselişte, son vergi artışları, asgari ücret zammı ve kur geçişkenliği etkili oldu.

Ekonomistler, enflasyonun temmuzda aylık yüzde 9,1 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 47,3'e çıkmasını bekliyordu.

Beklentinin üstünde arttı

TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti. Böylece enflasyon temmuzda tüm zamanların en yükseğine çıktı. Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

Aylık bazda en yüksek artış ulaştırmada

Enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, temmuz ayının zam şampiyonu yüzde 29,04'lük fiyat artışıyla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Fiyatı en çok artan diğer ürünler, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 20,11, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 18,71, demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 17,68, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 17,67, otomobil (benzinli) yüzde 16,67, temel hastane hizmetleri yüzde 16,02, ilaçlar yüzde 15,93, taze meyveler yüzde 15,65, ekmek yüzde 14,40 olarak gerçekleşti.

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Fiyatı en fazla düşüş gösteren ürünler yüzde 2,18 ile kakao ve yüzde 1,27'lik oranla tereyağı oldu. Fiyat artışı en az ürünler; okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 1,96, kuru sebze yüzde 1,43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 1,40 çocuk giyim yüzde 1,22, sağlık sigortası yüzde 1, konut sigortası yüzde 0,68, yenilebilir buz, dondurma, şerbet yüzde 0,62, şans oyunları yüzde 0,06 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda en çok artış lokanta ve otellerde

Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19,31 ile konut grubunda meydana geldi.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 38,21, ENAG'a göre yüzde 108,58 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da, 27 Temmuz'da yaptığı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığını açıklamıştı.