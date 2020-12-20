TÜİK'in evlenme ve boşanma verilerini paylaşan Veysel Eroğlu: Bu korkunç bir rakam

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valiliği tarafından '2021 Aile Yılı' tanıtım toplantısında konuştu. Eroğlu, TÜİK'in 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaştığı toplantıda ''Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş'' dedi.

ABD VE AVRUPAYI YAKALIYORUZ!

Eroğlu, Boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millet de ayakta kalır. Özellikle ABD’de boşanma oranı yüzde 60, fakat buna gülmemiz lazım. Bizde de durum o kadar parlak değil. TÜİK verilerine göre 2018'de 554 bin 389 çift evlenmiş, aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor, yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi, yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş” ifadelerini kullandı.

''BU YANLIŞ ALGIYI MUTLAKA YIKMALIYIZ''

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğine dikkat çeken Eroğlu, Türkiye'de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğini belirtti.

Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini söyleyen Eroğlu, "Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevle düşüyor. Özellikle gençler arasındaki dolayısı ile bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.