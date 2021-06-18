Tükenmişlik sendromu nedir? Pandemi sürecinde bu sendromla nasıl baş edilir?

COVID-19 pandemisi sadece insan sağlığını tehdit etmiyor değişen yaşam koşulları ile birlikte toplumun ruh sağlığını çok ciddi tehlike boyutuna taşıyor. Hayatın birçok alanında olduğu gibi iş hayatında da salgın sürecine uyum sağlamak için çeşitli adımlar atıldı. Uyumlanma sürecinde evden çalışma sistemine geçen iş yeri çalışanlarının da sürecin uzaması ile birlikte tükenmişlik sendromu yaşadığı görülmeye başlandı.

Kişilerin yaptıkları işin anlamını ve amacını kaybetmeleri, hizmet verdikleri insanlarla ilgilenememeleri, aşırı stres ve tatminsizlik yüzünden ruhsal olarak işlerine olan motivasyonlarını kaybetmeleri durumunda birey "tükenmişlik sendromu" yaşayabilir. Tükenmişlik, kişinin uzun dönemli stres, fiziksel,duygusal,zihinsel zorlanmalar karşısında işinden, ilişkilerinden kopma sürecine girmesidir. Özellikle insanlarla birebir iletişimde bulunulması gereken hizmet sektörlerinde kendini gösteren ciddi bir sorundur.

YAYGIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bedensel tükenmişlik hissi

-Duygusal tükenmişlik hissiyatı

-Kişiyi esir alan olumsuz düşünceler

-Karamsarlık

-Basit işleri bitirmekte zorlanma

-İşten soğuma

-Umutsuzluk

-Kendini değersiz hissetme

-Azalmış mesleki özgüven

-Unutkanlık ve dalgınlık

-Sürekli yorgunluk ve bitkinlik hissiyatı

-Dikkat dağınıklığı

-Uyku problemleri

-Kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi düzenine ilişkin bozukluklar

-Kalp çarpıntısı ve solunum güçlüğü

-Baş, sırt ve bacaklar olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde ağrılar

PEKİ BU SENDROMLA NASIL BAŞ EDİLEBİLİR?

1. Kişi önce kendisiyle yüzleşmeli ve kendinde bir problem olduğunu kabul etmeli, aksi takdirde tedaviden kaçar ve sendrom ciddi ilerlemeler kaydedebilir.

2. Düzenli ekip içi toplantıları ile öneriler dinlenmeli

3. Hoşgörülü ve adaletli bir yönetim anlayışı sergilenmeli.

4. Birey çalışıyorsa, iş dışındaki hayat alanlarını geliştirmeli.

5. Tatil ve dinlenmeyi es geçmemek gerekir.

6. Çeşitli arkadaş gruplarıyla sık sık görüşülüp, sohbet edilmeli.

7. Bol bol egzersiz ve nefes alma, gevşeme teknikleri, meditasyon yapılmalı.

8. Yeterli miktarda, en az 7-8 saat uyuyun