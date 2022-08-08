Tüketici Birliği Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama! "Semt pazarlarında bile kredi kartı kullanımı arttı"

Tüketici Birliği Federasyonu, dikkat çeken bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemezken borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu buldu.

"36 MİLYON KREDİ KARTI LİMİTİ DÖNEM BİTMEDEN DOLDU"

Temmuz ayında yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi. Bu sonuç, kredi kartı harcamalarının büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında konunun ele alınacağı duyurulmuş, ancak toplantı sonrası açıklama yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

ÖTELENEN BORÇLAR YAPILANDIRILMALI

Acil önlem uyarısı yapan Deniz, aksi takdirde yasal takipte olan 750 bin tüketiciye, milyonlarca kişinin eklenmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti. Deniz, yasal takip süresinin 90 günden salgın dönemindeki gibi 180 güne veya daha fazla süreye çıkarılması, yasal takibe düşen kredi kartı borçlarının yanı sıra hesap özeti kısmi olarak ödenerek ötelenen borçlara da yapılandırma olanağı getirilmesini söyledi.