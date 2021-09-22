Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'de Güneş karakterine hayat veren oyuncu Tülin Ece Yazkan merak ediliyor. Biz de haberimizde Tülin Ece Yazkan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

TÜLİN ECE YAZKAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tülin Ece Yazkan, 28 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Tülin Ece Yazkan, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan ''Yılanların Öcü'' dizisi ile yaşayan Tülin Yazkan, daha sonra Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası, Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda rol almıştır.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ''Sefirin Kızı'' dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan, 1.62 metre boyunda, 45 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021- Evlilik Hakkında Her Şey (Güneş) (TV Dizisi)

2019 – Sefirin Kızı (Menekşe) (TV Dizisi)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Merve'nin gençliği) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (İnci) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Öznur) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)