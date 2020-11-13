Tülin Özen kimdir? Netflix'in yeni Türk yapımı dizisi Bir Başkadır'ın kadrosunda yer alan güzel oyuncu Tülin Özen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Tülin Özen kimdir, kaç yaşında? Tülin Özen nereli?

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Tülin Özen, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine hayat vermiştir. 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır. Şu anda Kırmızı Oda dizisinde rol almaktadır.