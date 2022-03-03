Tuluat ne demek, TDK'ya göre Tuluat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tuluat ne demek? Tuluat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tuluat kelimesi. Peki tuluat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tuluat nedir, tuluat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TULUAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tuluat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tuluat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tuluat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğaçlama



TULUAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle olmakla beraber, gerek orta oyununun gerek tuluatın köylü temsilleri ile bir münasebeti olsa gerek.



TULUAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tuluat yapmak



TULUAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tuluat tiyatrosu

