Tulum isminin anlamı nedir, Tulum ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tulum isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tulum ismi ne demek, Tulum ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tulum isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Tulum İsminin anlamı nedir? TDK Tulum anlamı:

Tulum ismi Türk Dil kurumunda beş farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.

2. isim Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda:

"Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin." - Osman Cemal Kaygılı

3. isim Tüp.

4. isim Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi:

"Kardeşimin sırtında kadife tulumu yerine askılı, eski, soluk, paçaları dizlerine kadar inen şortu var." - Adalet Ağaoğlu

5. sıfat, mecaz Şişman, tombul:

"Bir şeyim yok doktor, bu yaşta annem gibi tulum olacak değilim ya!" - Halide Edip Adıvar

Tulum İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tulum ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tulum isminin kökeni:

Tulum ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Tulum isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tulum isminin rengi:

Safran

Tulum ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Tulum isminin Harf Analizi Nedir ?

Tulum ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Tulum isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tulum ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

L : 15

U : 25

M : 16

= 105 – Tulum İsminin Numeroloji Toplamı 105’dir.

Tulum isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tulum ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tulum isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 U: 3 L: 3 U: 3 M: 4 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Tulum isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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