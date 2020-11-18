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Tüm Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! AÖF sınavları için karar verildi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim fakültesi öğrencilerinin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, ''Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak.'' denildi.

Tüm Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! AÖF sınavları için karar verildi

Tüm Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim fakültesi öğrencilerini ilgilendiren haber geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavları internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.

KORONAVİRÜS SINAVLARI DA ETKİLEDİ

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."

DETAYLAR DAHA SONRA PAYLAŞILACAK

Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.

Tüm Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiriyor! Sınavlar için karar verildi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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