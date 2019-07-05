Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı değişti...

İşten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalışılana verilen Tazminat tutarı Temmuz-Aralık 2019 dönemi için belli oldu. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır.

KIDEM TAZMİNATI 2019 TUTARI NE KADAR?

Yüksek ücret alanlar için kıdem tazminatının bir tavan ücreti bulunuyor. Bu oran 6 ayda bir ocak ve temmuzda zamlanıyor. 2019’un ocak-haziran döneminde kıdem 6 bin 17 lira olarak uygulanan Kıdem Tazminatı tavan ücreti Temmuz ayında gelen zamla beraber 6 bin 380 liraya yükseldi.