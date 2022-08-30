Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!

Maraş dondurmacılarının dondurma almaya gelen misafirler için yıllardır uyguladığı bir uygulama var. Sıcak havanın etkisini unutturmak ve yüzleri güldürmek için yıllardır yapılan şakalar hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirlerin ilgi odağı oluyor ve büyük bir merakla izleniyor. Ancak bugün yayımlanan bir videoda hiçte eğlenmeyen birileri vardı.

SOSYAL MEDYA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının eğlenmesine neden olan videoda küçük çocuğa şaka yapmak isteyen dondurmacının bu sefer pek başarılı olmadığı görülüyor. Şaka yapmak isteyen dondurmacıya sert hareketlerle karılık veren küçük çocuk izleyenlerin gülmesine neden oldu.

ÇOCUK KARARLILIĞINDAN BİR AN BİLE VAZGEÇMEDİ

Normal şartlarda dondurmacının külah ile uzattığı dondurmayı müşterinin tuttuğu anda çekmesi gerekirken küçük çocuğun kararlı halleri dondurmacının bu şakayı yapmasına engel oldu. Tuttuğu dondurmayı bir türlü bırakmayan çocuğa karşı direnmeyen dondurmacı en sonunda pes ederek dondurmayı sahibine veriyor.

Milyonların izlemesine sebep olan videoda küçük çocuğun azmi ve kararlılığı izleyenler tarafından büyük bir ilgi topladı.