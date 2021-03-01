Tüm detayları duyurdu! MEB'den flaş açıklama
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladığı belirtildi.
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladığı belirtildi.
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Hangi illerde okullar açılıyor? İşte yüz yüze eğitime başlayan sınıflar