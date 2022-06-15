Tüm Dünya koronavirüs etkilerinin bittiği için derin bir nefes almıştı! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den açıklama geldi: "Pandemi bitti demek için henüz erken"

2019 yılından beri tüm Dünya'yı etkisi altına alan, ölümlerle sonuçlanan ve yoğun önlemlerin alındığı koronavirüs pandemisi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Pandemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 virüsünün HIV, sıtma, tüberküloz gibi endemik olabileceği ancak virüsün ne kadar süre daha dolaşımda kalacağını tahmin etmenin hala zor olduğu, net bir karar ermek için önümüzdeki Ekim ayının beklenmesini söyledi.

"RİSKLİ ALANLARDA MASKE İLE DOLAŞMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR"

Padndeminin etkilerinin hala daha tam olarak bitmediğini bu yüzden de hastanelerde maske kullanımının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Alper Şener , "Korona virüsü servislerimiz artık neredeyse boş diyebiliriz. Yoğun bakımlarda da Covid tanılı hasta sayımız neredeyse sıfıra indi. Pandeminin ilk başladığı dönem bir yana, 6-7 ay öncesini kıyas aldığımızda bile çok iyi durumdayız ancak hastane gibi riskli alanlarda hala maske ile dolaşma zorunluluğumuz devam ediyor." ifadelerini kullanarak bu durmun bir süre daha devam edeceğini söyledi.

"HENÜZ PANDEMİ BİTTİ DİYEMİYORUZ"

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte koronavirüs vakalarında bir kıpırdama olup olmayacağını dair teyakkuzların sürdüğünü belirten Şener, "Hala daha servislerimiz kapatılmış değil ve bütün personel tedbirler çerçevesinde çalışmaya devam ediyor. Yaz döneminde de bu kışa yönelik tatbikat ve antrenman yapıyoruz diyebiliriz. Kış döneminde de özellikle eylül, ekim ayından itibaren ülkemize gelecek olan yeni varyantların da tırmanış seyrine bakacağız. Henüz pandemi bitti diyemiyoruz. Diyebilmemiz için virüsün endemik hale gelmesi lazım, yani Covid-19 virüsünün diğer solunum yolu virüsleriyle aynı seyirde olması lazım." dedi.

"TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKMAKTA FAYDA VAR"

Toplu ulaşımda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının bir korku yaratmamasının ancak kronik hastalığı bulunan kişilerin maske kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirten Şener "Toplu ulaşımda maske takmakta fayda var. Özellikle 65 yaş üstü ve yandaş hastalığı bulunan vatandaşlarımızın tüm kalabalık alanlarda maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt tipleri, daha önce gördüğümüz Omicron varyantlarından biraz daha farklı. Avrupa ülkelerinde hastaneye yatışlar ve yoğun bakım servislerinde kıpırdanmalar başladı. Türkiye için böyle bir durum söz konusu değil ama hazırlıklı da olmak lazım" şeklide konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE BİR KRİZ OLUŞTURMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Korona virüs gibi dünya genelinde olağanüstü bir kriz oluşturmayacağını belirttiği maymun çiçeği virüsü hakkında da konuşan Prof. Dr. Alper Şener, "Maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi aeresol ve solunum yoluyla bulaşma ihtimali düşük ihtimal gibi görünüyor. Bu virüs endemik olarak Afrika ve Avrupa kıtasında görülmeye başlandı. Bu durumla ilgili de küçük önlemler almak lazım ancak korona virüste olduğu gibi dünya genelinde bir kriz oluşturacak gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı. (İHA)