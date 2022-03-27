Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?27 Mart 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 27.03.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıFormula 1 Suudi Arabistan Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | Formula 1 Suudi Arabistan GP S Sport Plus canlı yayın izle linkiGüzelliğiyle baş döndüren Pınar Deniz, kürklü pozuyla nabız yükseltti! Çırılçıplak bedenini sadece montla kapattı!Bilim insanları şaşkın! Ölüm riski iki kat arttı! Grip vakaları hakkında korkutan açıklama!Son dakika... Ukrayna - Rusya görüşmesi Türkiye'de yapılacak! Müzakere tarihi belirlendi!AFAD duyurdu! Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem!Başakşehir'den Tahkim Kurulu'nun hakem kararına tepki: "Umutlarımızın yeşerdiği bir gün"Allstar birleşme partisinde Edis rüzgarı esti, Sude Burcu kıvrak dansıyla yürek hoplattı! Böylesi görülmedi!Ukrayna'da manzarasıyla büyüleyen yerler şimdi birer harabe! Savaş, ülkeyi harabeye çevirdi! İşte yürek burkan değişimler
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Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Çernobil'de yaşanan gelişmeler tüm dünyada endişeyle takip ediliyor. Son olarak Ukrayna’nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil’de yangın çıktı. Söz konusu açıklama Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı.

Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?

"RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanılarak, çıkan yangınların devam ettiği belirtildi.

Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?

ÇERNOBİL'DE RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Çernobil’de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

Tüm dünya risk altında! Çernobil'de 31 noktada çıkan yangın radyasyonu arttırıyor! 1986 Çernobil faciası tekrarlanacak mı?​​​​​​​

ÇERNOBİL FACİASI

Öte yandan, Rusya’nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı. Santral faaliyette olmamasına rağmen sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak geçtiğimiz günlerde santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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