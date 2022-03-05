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Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşına odaklanırken İran'dan tedirgin eden hamle! Yer altından paylaştılar: Her türlü hedefi vurabiliriz

Bütün dünya şu anda Ukrayna-Rusya savaşına odaklanmış durumda. Tam bu sırada İran'dan dikkatleri üzerine toplayacak bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeraltında füze ve insansız hava araçlarının bulunduğu üslerinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Ukrayna-Rusya savaşı 10 gündür devam etmekte ve bu nedenle tüm dünya savaş bölgesine odaklanmış durumda, Savaşta yüzlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan ise yaralandı.

Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşına odaklanırken İran'dan tedirgin eden hamle! Yer altından paylaştılar: Her türlü hedefi vurabiliriz

SİLAHLAR TÖRENLE AÇILDI

Dünya gözünü bu savaşa dikmişken İran'dan ilginç bir hamle geldi.  İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yüksek dağların kalbinde" inşa edilen füze ve İHA üsleri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle açıldı. Bahsedilen üslerde, "gelişmiş donanıma sahip karadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra düşman radar ve savunma ağlarını etkisiz hale getirebilen saldırı İHA'larını barındırdığı" ifade edildi.

Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşına odaklanırken İran'dan tedirgin eden hamle! Yer altından paylaştılar: Her türlü hedefi vurabiliriz

HER TÜRLÜ DÜŞMAN VURULABİLİR

Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Şu anda bu üsten 60 insansız hava aracı kaldırabiliriz. İnsansız hava araçlarımız uzun menzile sahip olduğu için her türlü düşman hedefini vurabiliriz." dedi.

Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşına odaklanırken İran'dan tedirgin eden hamle! Yer altından paylaştılar: Her türlü hedefi vurabiliriz

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda füze ve çeşitli boyutlardaki İHA'nın yer altında geniş tüneller şeklinde inşa edilmiş üslerde konuşlanmış olduğu görüldü. Üslerde bulunan kamikaze İHA'ların belirlenen hedefleri vurduğuna dair görüntülere de haber içerisinde yer ayrıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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