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  3. Tüm dünya şokta! İsrail büyükelçisini kaçırdılar! O anlar anbean kameralara yansıdı!

Tüm dünya şokta! İsrail büyükelçisini kaçırdılar! O anlar anbean kameralara yansıdı!

İngiltere'nin ünlü London School of Economics üniversitesinde bir organizasyona katılım gösteren İsrailli Büyükelçi Hotovely, bina çıkışı öfkeden çılgına dönmüş kalabalıkla karşılaştı. Elinde çiçekle bir anda ne olduğunu anlayamayan diplomata saldırı görüntüleri gündemde deprem etkisi yarattı.

İsrail'in Birleşik Krallık Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Filistin yanlısı aktivistlerin kendisine karşı düzenlediği büyük protesto ile karşılaştı. Salı akşamı London School of Economics'teki bir etkinlikten çıkan Hoyovely, yoğun güvenlik altında kalabalıktan adeta kaçırıldı. 

 Tüm dünya şokta! İsrail büyükelçisini kaçırdılar! O anlar anbean kameralara yansıdı!

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Olayın yaşandığı anlarda çekilen videoda,  elinde bir buket çiçek tutan Hotovely karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Güvenliklerin Büyükelçi'yi bir araca soktuğu, kalabalıktan yükselen seslerde ise "Utanmıyor musunuz?" şeklinde slogan atıldığı görüldü.

Hotovely, prestijli üniversitenin öğrenci birliği tarafından düzenlenen tartışma forumuna katıldı. Öğrenciler, diplomatın 'yerleşimci sömürgeciliğini savunduğunu, İslamofobik söylemde bulunduğunu ve Filistin karşıtı ırkçılığı sürdürdüğünü' iddia etti.

Sözcü, "Aşırılık yanlıları dışarıda gösteri yapmaya devam edecek ve büyükelçilik içerideki öğrencilerle doğrudan konuşmaya devam edecek" dedi.

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