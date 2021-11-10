 Tüm dünya şokta! İsrail büyükelçisini kaçırdılar! O anlar anbean kameralara yansıdı!

Olayın yaşandığı anlarda çekilen videoda, elinde bir buket çiçek tutan Hotovely karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Güvenliklerin Büyükelçi'yi bir araca soktuğu, kalabalıktan yükselen seslerde ise "Utanmıyor musunuz?" şeklinde slogan atıldığı görüldü.

Hotovely, prestijli üniversitenin öğrenci birliği tarafından düzenlenen tartışma forumuna katıldı. Öğrenciler, diplomatın 'yerleşimci sömürgeciliğini savunduğunu, İslamofobik söylemde bulunduğunu ve Filistin karşıtı ırkçılığı sürdürdüğünü' iddia etti.