Tüm dünya tepki gösterdi! Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da eğlence

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da yapılan eğlenceler tepki çekti.

YAYINLAMA
Google News
Tüm dünya tepki gösterdi! Gazze’de katliam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da eğlence

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 27 gündür devam ediyor. Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yardım çağrısı yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da eğlence organizasyonlarının yapılması dikkat çekti. Büyük bütçeler harcanarak organize edilen kutlamalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük festivallerinden "Riyad Sezonu" başladı. Çeşitli alanda etkinliklerin düzenlendiği devlet destekli eğlence festivaline olan ilgi Gazze'deki katliamı gölgede bıraktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ise dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın önünde Cadılar Bayramı dolayısıyla devasa bir dron gösterisi düzenlendi. Binlerce dron ile oluşturulan iskelet figürünün yürüdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da videoya yaptığı yorumda şaşkınlığını ve beğenisini ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
1
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!
İsrail - Hamas savaşı bölgeye yayılıyor! Yemen, İsrail'e savaş açtığını tüm dünyaya ilan etti!
İsrailli 300 ekonomistten Netanyahu'ya çok sert uyarı geldi: 'Aklını başına al'
İsrailli 300 ekonomistten Netanyahu'ya çok sert uyarı geldi: 'Aklını başına al'
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Erdoğan'ın konuşması bölen slogan! Milyonlar hep bir ağızdan haykırdı!
Son Haberler
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
Ankara Barosundan atılan avukattan tepki: “LGBT+ konusunda sesini çıkaran çoğunluğu bastırmaya çalışıyorlar”
Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!
Bitlis’te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuğun imdadına vatandaşlar koştu!
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
2024 Hac kuraları çekildi! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!
Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!
Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı
Ortadoğu'da sular ısınıyor! ABD'nin Suriye'deki üslerine eş zamanlı saldırı
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
İsrail - Filistin savaşında hangi ülke kimi destekliyor? Dünya ülkeleri BM genel kurul oylama sonucunda tarafını belli etti
Çok Okunanlar
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Japon deprem uzmanı Yoshınorı Morıwakı'dan korkutan yeni Marmara depremi açıklaması! '6 Şubat depreminin 3 kat fazla can kaybı yaşanabilir'
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Uzmanlar uyarıyor! Sakın bu 5 gıdayı yemeyin, İnsanı sinsice ölüme götüren 5 yiyecek!
Araç sahiplerine müjde! Yüksek kasko fiyatlarına ayarlama geliyor
Araç sahiplerine müjde! Yüksek kasko fiyatlarına ayarlama geliyor
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek