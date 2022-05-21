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  3. Tüm dünyayı tehdit eden virüs hakkında flaş açıklama! DSÖ toplam vaka sayısını duyurdu! Sonuçlar ürkütücü!

Tüm dünyayı tehdit eden virüs hakkında flaş açıklama! DSÖ toplam vaka sayısını duyurdu! Sonuçlar ürkütücü!

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama yaptı. DSÖ, teyitli olarak 80 vakanın olduğunu belirtti.

Tüm dünyayı tehdit eden virüs hakkında flaş açıklama! DSÖ toplam vaka sayısını duyurdu! Sonuçlar ürkütücü!

DSÖ bir açıklama yaparak, dünyada kayıtlı olan 80 maymun çiçeği vakası olduğunu, 50 vakanın da incelemede olduğunu belirtti.

DAHA FAZLA VAKA GÖRÜLEBİLİR

DSÖ şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu bildirildi. 50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyarIarda bulundu.

Tüm dünyayı tehdit eden virüs hakkında flaş açıklama! DSÖ toplam vaka sayısını duyurdu! Sonuçlar ürkütücü!

DSÖ, “Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı tehdit eden virüs hakkında flaş açıklama! DSÖ toplam vaka sayısını duyurdu! Sonuçlar ürkütücü!

İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGELLER

DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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