Tüm ilaçlara yüzde 37,43 zam geldi!

Euro kuru güncellemesi sebebiyle, satışı gerçekleştirilen tüm ilaçlara yüzde 37,43 oranında zam geldiği duyuruldu. İnsani tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında baz alınan 1 Euro değeri 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye yükseltildi. TEB, ilaçlarda uygulanacak olan zammın, 19 Şubat itibariyle geçerli olacağını kamuoyuna yayımladığı mesajla duyurdu.

TEB AÇIKLADI

19 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacak olan zammı TEB,

“14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2’nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2’nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması, kararları alınmıştır.” ifadeleriyle duyurdu.