Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla Temmuz ayı kira oranı yüzde 14,55 oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17,53, aylık %1,94 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 14,55 OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 145,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.145,5 TL lira olarak gerçekleşecek.

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