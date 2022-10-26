Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek!
Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ancak kendisinden 2 gündür haber alınamayan bir kadının günler sonra feci bir son yaşadığı ortaya çıktı.
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Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek!
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