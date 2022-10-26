Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek!

Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ancak kendisinden 2 gündür haber alınamayan bir kadının günler sonra feci bir son yaşadığı ortaya çıktı.

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Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek! 1

Endonezya'da yaşayan Jahrah adında 54 yaşındaki bie kadın kauçuk toplamak için sabah saatlerinde çıktığı evine saatler geçmesine rağmen dönmedi.

Kadının uzun süre eve dönmemesinden şüphelenen yakınları yakınlarındaki ormanda arama çalışmaları başlattı.

Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek! 2

Emniyetin de dahil olduğu arama çalışmalarında kadının eşinin ormanda yalnızca sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulunduğu bilgisi verildi.

Ertesi gün devam eden arama çalışmalarında ağızları açık bırakacak türden bir şey yaşandı. Ekipler arama bölgesinde ortası fena bir şekilde şişmiş piton yılanı ile karşılaştılar.

Tüm köylü seferber olmuş 54 yaşındaki kadını arıyordu! Kayıp kadının bulunduğu yer tüylerinizi ürpertecek! 3
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