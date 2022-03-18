Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!Son dakika! AFAD duyurdu! Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem!Melih Gökçek'ten kadın takipçisine olay çıkış! "Geçersen kötü yaparım, demedi deme!"Son dakika! Motorine 1,96 TL zam geldi!Son dakika: 18 Mart 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuArka Sokaklar 619. bölüm canlı, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeAziz 18. bölüm canlı, tek parça izle Show TV | Aziz son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeÇaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne canlı izle | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiSon dakika! A Milli Takımın Portekiz maçı kadrosu açıklandı!
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!

Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!

Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi'nin, Kaynarca'daki ikametini Kurtköy'e taşıyacağı duyuruldu.

Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan, 1993 yılından itibaren vatandaşa hizmet sunan Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi 21 Mart 2022 tarihi itibariyle Yenişehir Mahallesi Ekinciler Caddesi Kardelen Sokak Kurtköy yerleşkesinde hizmet vereceğini duyurdu. 

Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!

Pendik Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Gülay Toker, 21 Mart tarihi itibarıyla yeni hizmet binasında vatandaşla buluşacağını belirterek, " Vatandaşlarımıza yeni binamızda daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT