Tüm Pendiklilerin dikkatine! Pendik SGK Müdürlüğü artık Kaynarca'da hizmet vermeyecek!
Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi'nin, Kaynarca'daki ikametini Kurtköy'e taşıyacağı duyuruldu.
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Kaynarca Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan, 1993 yılından itibaren vatandaşa hizmet sunan Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi 21 Mart 2022 tarihi itibariyle Yenişehir Mahallesi Ekinciler Caddesi Kardelen Sokak Kurtköy yerleşkesinde hizmet vereceğini duyurdu.
Pendik Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Gülay Toker, 21 Mart tarihi itibarıyla yeni hizmet binasında vatandaşla buluşacağını belirterek, " Vatandaşlarımıza yeni binamızda daha iyi şartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.