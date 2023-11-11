Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!

Son tahminlere göre bugün Marmara ve Ege'nin yanı sıra Zonguldak, Düzce, Muğla ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor. Son olarak AFAD uyarıda bulunarak cep telefonlarına mesaj gönderdi.

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Tüm telefonlara mesaj gönderildi... AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM tarafından sosyal medya hesabından, "11-12 Kasım Fırtına ve Yağış uyarısı" başlığıyla yapılan açıklama ise "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın, pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir" denildi.

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