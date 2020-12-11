Tüm Türkiye bir oldu! Camilerde yağmur duası yapıldı

Ülkemizde son dönemde beklenen yağışların yağmaması nedeniyle dün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" başlığıyla yayınlanan hutbe tüm Türkiye'de okundu.

Hutbede suyun hayat kaynağı, toprağın bereketi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, "Bu ne israf" diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile." diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır."

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, suyu kullanırken bilinçli davranılması gerektiği, fazla su tüketiminin insanlığın geleceğini tehlikeye atarak diğer canlıların hakkını ihlal etmek anlamına geleceği vurgulandı.

YAĞMUR DUASI YAPILDI

Cuma namazının sonunda ise Türkiye genelindeki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Çankaya Köşk Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yağmur duasına katıldı.