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  3. Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Lüleburgaz'da İzmir'deki depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yardım kampanyasına destek büyük oldu.

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Lüleburgaz'da İzmir'deki depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yardım kampanyasına destek büyük oldu. Kentin dört bir yanından ihtiyaç malzemelerini bırakan vatandaşlar "Yanındayız İzmir" mesajı verdi.

İzmir'de 85 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına yol açan 6.6'lık depremin ardından Lüleburgaz Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların desteği çığ gibi büyüdü. Dün başlatılan kampanyaya yoğun katılım olurken vatandaşlar gün boyu yardım paketlerini ulaştırdı.

Yarın gece İzmir'de

Aralarında bebek bezi, ped, maske, dezenfektan, kullanılmamış uyku tulumu ve battaniyenin yer aldığı ihtiyaç malzemeleri Salı gecesi İzmir'e gönderilecek.

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor

Tüm Türkiye kalbi İzmir'de! Yardımlar çığ gibi büyüyor



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