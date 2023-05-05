Tüm ülkede bölge, bölge hava durumu, hava soğuk yağmura dikkat!

Türkiye geneli 50.05. 2023 tarihi için Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Tüm ülkede bölge, bölge hava durumu, hava soğuk yağmura dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Tüm ülkede bölge, bölge hava durumu, hava soğuk yağmura dikkat!

YURDUN BİRÇOK BÖLGESİ KAPALI VE YAĞMURLU

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26

KAYNAK: İHA

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