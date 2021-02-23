Tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods hastaneye kaldırıldı!

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinen Tiger Woods trafik kazası geçirdi. Los Angeles Polis Departmanından Tiger Woods'a ilişkin yapılan açıklamada efsane ismin trafik kazası geçirdiği ve özel ekipmanla otomobilinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Los Angeles'ta sabah saatlerinde gerçekleştirilen kazada 45 yaşındaki sporcunun aracında yalnız olduğu ve Woods'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Woods'un durumunun ağır olduğu ifade edildi.

TIGER WOODS AMELİYATA ALINDI

Tiger Woods'un menajeri Mark Steinberg, Woods'un ameliyata alındığını açıkladı. Ayrıca meydana gelen kaza sonrası Tiger Woods'un aracından kesici alet yardımıyla çıkarıldığı açıklandı.

TİGER WOODS KİMDİR?

Tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinen Tiger Woods, Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır

Tiger Wood hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tiger Woods kimdir?