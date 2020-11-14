Hollanda'da siyaset arenasına katılan kişiler arasında Tunahan Kuzu da yer almaktadır. Peki Tunahan Kuzu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

TUNAHAN KUZU KİMDİR?

Tunahan Kuzu 5 Haziran 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta ailesi Hollanda'nın Maassluis kentine taşınmış ve orada büyümüştür. 2001'den 2006'ya kadar Erasmus Üniversitesinde Yönetim okumuştur. 2008'de Hollanda'da İşçi Partisi milletvekili olarak Rotterdam Belediyesi'nin meclisine seçildi. 2012 yılına kadar bu görevi sürdüren Kuzu, 2012'de yine İşçi Partisi milletvekili olarak, Hollanda Parlamamentosu'na seçildi.

13 Kasım 2014'te, aynı partiden milletvekili olan Selçuk Öztürk ile birlikte, partisinin entegrasyon politikasına güven oyu vermediği için, İşçi Partisi'inden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine kendi partilerine kurmaya karar veren Kuzu ve Öztürk, 9 Şubat 2015'te DENK partisini kurdu. Özellikle Hollanda'da yaşayan azınlıklara hitap eden bir siyasi partisidir.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Tunahan Kuzu, 39 yaşındadır.

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