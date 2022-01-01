Tünaydın ne demek, TDK'ya göre Tünaydın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tünaydın ne demek? Tünaydın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tünaydın kelimesi. Peki tünaydın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tünaydın nedir, tünaydın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TÜNAYDIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tünaydın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tünaydın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öğleden akşama kadar geçen süre içinde karşılaşıldığında kullanılan bir selamlama sözü

