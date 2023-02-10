Tunç Arslanalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın biyografisi

CNN Türk muhabiri ve sunucusu Tunç Arslanalp başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Tunç Arslanalp, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Tunç Arslanalp kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Tunç Arslanalp'ın biyografisi haberimizde...

TUNÇ ARSLANALP KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Gazeteci, TV programı sunucusu, eğitimci olan Tunç Arslanalp 1973 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapımı Bölümü'ne girdi. Ancak aradığı heyecanı bulamadı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl özel radyoların açılmasıyla İzmir'de yerel radyolarda haber spikerliği ve program yapımcılığına başladı.

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Profesyonel olarak ilk haber spikeri görevine 1995 yılı Kasım ayında Flash TV'nin İzmir stüdyolarında başladı. 1996 yılında ATV'nin kardeş kanalı YENİ TV'de haber spikeri olarak 1 yıl çalıştı. 1997 yılından 1999 yılına kadar İzmir RADYO 35'te sırasıyla Haber Spikeri, Haber Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı. Hazırlayıp sunduğu sosyal içerikli programlarla adından çok söz ettirdi ve ilk ödülünü 1998 yılında tüketicilerin bilinçlenmesine sağladığı katkılardan ötürü İzmir TÜKODER'den aldı.

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1999-2001 yılları arasında TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı, onlarca belgesel ve dizi karakterini seslendirdi. Askerliğinin ardından 2002 yılında İstanbul'a gelerek Power FM ve Power XL'de haber spikerliği yaptı.

Tunç Arslanalp'ın 2004 yılında TGRT Haber televizyonunda devam eden spikerlik aşkı şimdi CNN TÜRK'te Gece Bültenleriyle sürüyor. Bu arada Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde spikerlik ve diksiyon eğitimi vermeye devam ediyor.